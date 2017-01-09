ENG Войти РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ
USD ЦБ — 59,90 −0,76
EUR ЦБ — 63,11 −0,70
Brent — 54,76 −3,51%
вторник 10 января 01:02

Наука и технологии

Залежи «долины яблонь»

Основные направления поисково-разведочных работ на нефть и газ в сложнопостроенных природных резервуарах худумских и баталпашинских отложений майкопской серии Восточного и Центрального Предкавказья.

Расширение методов контроля качества цементирования

Аппаратура акустической цементометрии Необходимость качественного це­ментирования обсадной колонны и сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта доказывается многими исследованиями и промыс­ловым опытом.

Аналитика

Балансирующий фактор

За последние 5 лет Соединенные Штаты значительно нарастили нефтедобычу, главным образом за счет разработки сланцевых месторождений.

Определение скорости звука в затрубном пространстве добывающей скважины

Существует несколько методов определения скорости звука в газе межтрубного пространства скважины. Наиболее точным является метод определения скорости по отражениям от муфт.

Сегодня в новостях

Новость дня

Бывший прокурор Пермского края А. Белых занял руководящую должность в ЛУКОЙЛ - Пермь

ЛУКОЙЛ продолжает кадровые перестановки - руководящую должность в 1й из своих дочек получил бывший прокурор А. Белых.

Вопрос недели

Почему программа импортозамещения в нефтегазе провалилась?
архив вопросов

Персоналии

Монти Марио
экс премьер министр Италии
Путин Владимир Владимирович
Президент Российской Федерации
Абызов Михаил Анатольевич
председатель совета директоров компании Группа Е4..
Малышкин Олег Александрович
ЭКС-первый заместитель председателя ЛДПР..
Касперская Наталья Ивановна
генеральный директор

Компании

Всего в каталоге 30409 + добавить

Продукция

Всего позиций 151724 + добавить

Потребности
Neftegaz.RU context
все объявления
разместить объявление

ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ Neftegaz.RU

№11-12 2016

Режимы транспортировки битуминозной нефти

Санкт-Петербургский горный университет   В рамках данной статьи проведен анализ современной теории и практики трубопроводного транспорта битуминозных...

Прогнозирование потерь нефти в разветвленных нефтепроводах

Рассмотрены причины аварийности трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Предложена методика определения аварийных потерь нефти при...

Утилизация нефтесодержащих сточных вод

Большинство известных способов утилизации нефтесодержащих отходов ориентированы на использовании мощного дорогостоящего серийно выпускаемого оборудования,...