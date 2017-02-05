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понедельник 6 февраля 02:49

Наука и технологии

Модуль аварийного срабатывания АУМА для нефтегазовой промышленности

auma, logoОбеспечение безопасной эксплуатации промышленных установок - основная задача производителя. Модуль аварийного срабатывания АУМА доказал свою полезность на опасных производственных объектах.

К глубоким горизонтам

Нефтегазоносность больших глубин и перспективные направления геологоразведочных работ на нефть и газ в глубокопогруженных горизонтах на территории РФ.

Аналитика

Туркменистан: источник энергии шелкового пути

ТУРКМЕНИСТАН: ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ ШЕЛКОВОГО ПУТИВ 2017 г Туркменистану предстоит подтвердить свой статус на мировой арене сразу двумя крупными событиями международного масштаба.

Российский нефтесервис

Оценка объемов нефтесервисного рынка России и наиболее крупных его сегментов.

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Новость дня

После слов В.Путина Болгария начинает надеяться на возобновление газопровода Южный поток. Хотя бы 1-й нитки

Путин

В. Путин заявил в четверг, 2 февраля 2017 г, что РФ уже не обижается на решение Болгарии и других стран не довести до конца проект магистрального газопровода (МГП) Южный поток. 

Даже обывателям невооруженным взглядом видно, что В.Путин взял в свои руки решение вопроса гарантированных поставок российского сетевого газа в Европу.

В. Путина понять можно.

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РИЧАРД Х. МАЦКЕ
Директор и Заместитель Председателя Совета Директоров Shevron..
Голикова Татьяна Алексеевна
Глава Счетной палаты Рф
Хан Герман Борисович
Экс директор "ТНК - ВР Менеджмент"
Кулибаев Тимур
казахский бизнесмен, член совета директоров Газпрома..
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Губернатор Курганской области, бывший председатель Курганской областно..

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ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ Neftegaz.RU

№11-12 2016

Режимы транспортировки битуминозной нефти

Санкт-Петербургский горный университет   В рамках данной статьи проведен анализ современной теории и практики трубопроводного транспорта битуминозных...

Прогнозирование потерь нефти в разветвленных нефтепроводах

Рассмотрены причины аварийности трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Предложена методика определения аварийных потерь нефти при...

Утилизация нефтесодержащих сточных вод

Большинство известных способов утилизации нефтесодержащих отходов ориентированы на использовании мощного дорогостоящего серийно выпускаемого оборудования,...