Газпром не намерен сидеть сложа руки и безмолвно наблюдать за процессом по доступу российской компании к магистральному газопроводу (МГП) OPAL.

Введено в промышленную эксплуатацию Восточно-Мессояхское месторождение в Ямало-Ненецком АО.

Основная тема VIII Гайдаровского форума 2017 г - «Россия и мир: выбор приоритетов».

Основные направления поисково-разведочных работ на нефть и газ в сложнопостроенных природных резервуарах худумских и баталпашинских отложений майкопской серии Восточного и Центрального Предкавказья.

С орг является важнейшим параметром при оценке сланцевого коллектора.

Газпром в 2017 г удвоит инвестиции в газопроводы Турецкий поток и Сила Сибири-1. Финансирование получит и Северный поток-2

Правительство РФ решило не тратить дополнительные доходы от более высоких цен на нефть на увеличение расходов

Десятины больше не будет. Грузия согласилась на денежную оплату за транзит российского газа в Армению

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В. Путин дал старт еще 2 трубопроводам. Транснефть запустила нефтепроводы Заполярье - Пурпе и Куюмба - Тайшент. ВИДЕО

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Чем обернется для России вступление Трампа в должность президента?