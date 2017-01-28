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понедельник 30 января 04:38

Наука и технологии

Технология Дельта LogR для оценки Сорг низкозрелого сланцевого коллектора

Сорг является важнейшим параметром при оценке сланцевого коллектора.

Залежи «долины яблонь»

Основные направления поисково-разведочных работ на нефть и газ в сложнопостроенных природных резервуарах худумских и баталпашинских отложений майкопской серии Восточного и Центрального Предкавказья.

Аналитика

Перспективные сферы деятельности в России помимо нефтяной промышленности

Сегодня бытует мнение, что у России нет ничего кроме нефти, газа и иных природных ресурсов, и в обозримом будущем у нее нет шанса приблизиться по уровню технического развития к мировым лидерам разработки инновационных технологий.

Интервью с гендиректором ООО ПРИВОДЫ АУМА: что компания успела сделать в 2016 г и планах на будущее

Генеральный Директор ООО ПРИВОДЫ АУМА Г. Поносов рассказывает об итогах 2016 г, снижении цен, расширении срока гарантии и амбициозных планах компании на 2017 г

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Новость дня

После разговора В.Путина с Д.Трампом стало ясно, что ExxonMobil не скоро вернется с Роснефтью в Карское море

В. Путин и Д.Трамп тепло побеседовали в субботу вечером, 28 января 2017 г.

Администрации обоих президентов уже назвали это позитивным шагом.

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Персоналии

Гаврин Александр Сергеевич
Бывший представитель в Совете Федерации Федерального Собрания РФ от ад..
Родионов Петр Иванович
Гендиректор АО
Кулибаев Тимур
казахский бизнесмен, член совета директоров Газпрома..
Шматко Сергей Иванович
президент Электроэнергетического совета СНГ..
Балыхин Григорий Артёмович
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ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ Neftegaz.RU

№11-12 2016

Режимы транспортировки битуминозной нефти

Санкт-Петербургский горный университет   В рамках данной статьи проведен анализ современной теории и практики трубопроводного транспорта битуминозных...

Прогнозирование потерь нефти в разветвленных нефтепроводах

Рассмотрены причины аварийности трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Предложена методика определения аварийных потерь нефти при...

Утилизация нефтесодержащих сточных вод

Большинство известных способов утилизации нефтесодержащих отходов ориентированы на использовании мощного дорогостоящего серийно выпускаемого оборудования,...