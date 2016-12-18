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понедельник 16 января 20:20

Наука и технологии

Залежи «долины яблонь»

Основные направления поисково-разведочных работ на нефть и газ в сложнопостроенных природных резервуарах худумских и баталпашинских отложений майкопской серии Восточного и Центрального Предкавказья.

Расширение методов контроля качества цементирования

Аппаратура акустической цементометрии Необходимость качественного це­ментирования обсадной колонны и сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта доказывается многими исследованиями и промыс­ловым опытом.

Аналитика

Нефтесервисный декаданс и новые технологии

Введено в промышленную эксплуатацию Восточно-Мессояхское месторождение в Ямало-Ненецком АО.

Балансирующий фактор

За последние 5 лет Соединенные Штаты значительно нарастили нефтедобычу, главным образом за счет разработки сланцевых месторождений.

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Десятины больше не будет. Грузия согласилась на денежную оплату за транзит российского газа в Армению

Газпром экспорт, дочка Газпрома, в 2017-2018 гг планирует поставить в Армению 2-2,2 млрд м3/год газа через территорию Грузии.

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№11-12 2016

Режимы транспортировки битуминозной нефти

Санкт-Петербургский горный университет   В рамках данной статьи проведен анализ современной теории и практики трубопроводного транспорта битуминозных...

Прогнозирование потерь нефти в разветвленных нефтепроводах

Рассмотрены причины аварийности трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Предложена методика определения аварийных потерь нефти при...

Утилизация нефтесодержащих сточных вод

Большинство известных способов утилизации нефтесодержащих отходов ориентированы на использовании мощного дорогостоящего серийно выпускаемого оборудования,...