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четверг 26 января 16:18

Наука и технологии

Технология Дельта LogR для оценки Сорг низкозрелого сланцевого коллектора

Сорг является важнейшим параметром при оценке сланцевого коллектора.

Залежи «долины яблонь»

Основные направления поисково-разведочных работ на нефть и газ в сложнопостроенных природных резервуарах худумских и баталпашинских отложений майкопской серии Восточного и Центрального Предкавказья.

Аналитика

Интервью с гендиректором ООО ПРИВОДЫ АУМА: что компания успела сделать в 2016 г и планах на будущее

Генеральный Директор ООО ПРИВОДЫ АУМА Г. Поносов рассказывает об итогах 2016 г, снижении цен, расширении срока гарантии и амбициозных планах компании на 2017 г

Гайдаровский форум - 2017: правильно ли выбраны приоритеты

Основная тема VIII Гайдаровского форума 2017 г - «Россия и мир: выбор приоритетов».

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Новость дня

Газпром в 2017 г продаст свою долю участия в германской ГТС Gascade

Газпром намерен в ближайшей перспективе продать долю участия в германской сети газопроводов Gascade.

Вопрос недели

Чем обернется для России вступление Трампа в должность президента?
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Персоналии

Ротенберг Аркадий Романович
Акционер "Севморпуть" и "Газпром бурение"..
Кириенко Сергей Владиленович
Первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Фе..
Оганян Карен Иосифович
Начальник Департамента налоговой политики Газпрома..
Салыгин Валерий Иванович
Директор Международного института энергетической политики и дипломатии..
Герасимова Надежда Васильевна
Заместитель председателя Государственной думы РФ..

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ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ Neftegaz.RU

№11-12 2016

Режимы транспортировки битуминозной нефти

Санкт-Петербургский горный университет   В рамках данной статьи проведен анализ современной теории и практики трубопроводного транспорта битуминозных...

Прогнозирование потерь нефти в разветвленных нефтепроводах

Рассмотрены причины аварийности трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Предложена методика определения аварийных потерь нефти при...

Утилизация нефтесодержащих сточных вод

Большинство известных способов утилизации нефтесодержащих отходов ориентированы на использовании мощного дорогостоящего серийно выпускаемого оборудования,...