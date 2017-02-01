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четверг 2 февраля 00:24

Наука и технологии

Модуль аварийного срабатывания АУМА для нефтегазовой промышленности

auma, logoОбеспечение безопасной эксплуатации промышленных установок - основная задача производителя. Модуль аварийного срабатывания АУМА доказал свою полезность на опасных производственных объектах.

К глубоким горизонтам

Нефтегазоносность больших глубин и перспективные направления геологоразведочных работ на нефть и газ в глубокопогруженных горизонтах на территории РФ.

Аналитика

Российский нефтесервис

Оценка объемов нефтесервисного рынка России и наиболее крупных его сегментов.

Интервью с гендиректором ООО ПРИВОДЫ АУМА: что компания успела сделать в 2016 г и планах на будущее

Генеральный Директор ООО ПРИВОДЫ АУМА Г. Поносов рассказывает об итогах 2016 г, снижении цен, расширении срока гарантии и амбициозных планах компании на 2017 г

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А. Миллер: В случае серьезного похолодания производительности хранилищ может не хватить для покрытия Украиной внутренних потребностей

А. Миллер в интервью российским СМИ вновь выразил опасения по поводу того, что в случае длительного похолодания Украине будет крайне сложно исполнять свои обязательства по транзиту российского газа в страны ЕС.

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Генеральный директор Total
де Буассесон Жак
Генеральный представитель Тоталь Разведка Разработка Россия..
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Бывший председатель Совета директоров ОАО "СИБУР"..
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ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ Neftegaz.RU

№11-12 2016

Режимы транспортировки битуминозной нефти

Санкт-Петербургский горный университет   В рамках данной статьи проведен анализ современной теории и практики трубопроводного транспорта битуминозных...

Прогнозирование потерь нефти в разветвленных нефтепроводах

Рассмотрены причины аварийности трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Предложена методика определения аварийных потерь нефти при...

Утилизация нефтесодержащих сточных вод

Большинство известных способов утилизации нефтесодержащих отходов ориентированы на использовании мощного дорогостоящего серийно выпускаемого оборудования,...