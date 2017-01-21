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воскресенье 22 января 07:16
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Новости недели
В. Путин дал старт еще 2 трубопроводам. Транснефть запустила нефтепроводы Заполярье - Пурпе и Куюмба - Тайшент. ВИДЕО
Десятины больше не будет. Грузия согласилась на денежную оплату за транзит российского газа в Армению
Правительство РФ решило не тратить дополнительные доходы от более высоких цен на нефть на увеличение расходов
Наука и технологии
Технология Дельта LogR для оценки Сорг низкозрелого сланцевого коллектора
Сорг является важнейшим параметром при оценке сланцевого коллектора.
Залежи «долины яблонь»
Основные направления поисково-разведочных работ на нефть и газ в сложнопостроенных природных резервуарах худумских и баталпашинских отложений майкопской серии Восточного и Центрального Предкавказья.
Аналитика
Гайдаровский форум - 2017: правильно ли выбраны приоритеты
Основная тема VIII Гайдаровского форума 2017 г - «Россия и мир: выбор приоритетов».
Нефтесервисный декаданс и новые технологии
Введено в промышленную эксплуатацию Восточно-Мессояхское месторождение в Ямало-Ненецком АО.
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Сегодня в новостях
Новость дняГазпром обратился в Европейский суд, чтобы принять участие в слушаниях по доступу к газопроводу OPAL
Газпром не намерен сидеть сложа руки и безмолвно наблюдать за процессом по доступу российской компании к магистральному газопроводу (МГП) OPAL.
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Режимы транспортировки битуминозной нефти
Санкт-Петербургский горный университет В рамках данной статьи проведен анализ современной теории и практики трубопроводного транспорта битуминозных...
Прогнозирование потерь нефти в разветвленных нефтепроводах
Рассмотрены причины аварийности трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Предложена методика определения аварийных потерь нефти при...
Утилизация нефтесодержащих сточных вод
Большинство известных способов утилизации нефтесодержащих отходов ориентированы на использовании мощного дорогостоящего серийно выпускаемого оборудования,...
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