Новость дня

В. Путин заявил в четверг, 2 февраля 2017 г, что РФ уже не обижается на решение Болгарии и других стран не довести до конца проект магистрального газопровода (МГП) Южный поток.

Даже обывателям невооруженным взглядом видно, что В.Путин взял в свои руки решение вопроса гарантированных поставок российского сетевого газа в Европу.

В. Путина понять можно.