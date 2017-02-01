|
|
четверг 2 февраля 00:24
|
Новости недели
На Московском НПЗ идет монтаж секции непрерывной регенерации катализатора установки переработки нефти «Евро+»
После разговора В.Путина с Д.Трампом стало ясно, что ExxonMobil не скоро вернется с Роснефтью в Карское море
Наука и технологии
Модуль аварийного срабатывания АУМА для нефтегазовой промышленности
Обеспечение безопасной эксплуатации промышленных установок - основная задача производителя. Модуль аварийного срабатывания АУМА доказал свою полезность на опасных производственных объектах.
К глубоким горизонтам
Нефтегазоносность больших глубин и перспективные направления геологоразведочных работ на нефть и газ в глубокопогруженных горизонтах на территории РФ.
Аналитика
Российский нефтесервис
Оценка объемов нефтесервисного рынка России и наиболее крупных его сегментов.
Интервью с гендиректором ООО ПРИВОДЫ АУМА: что компания успела сделать в 2016 г и планах на будущее
Генеральный Директор ООО ПРИВОДЫ АУМА Г. Поносов рассказывает об итогах 2016 г, снижении цен, расширении срока гарантии и амбициозных планах компании на 2017 г
|
Сегодня в новостях
Новость дняА. Миллер: В случае серьезного похолодания производительности хранилищ может не хватить для покрытия Украиной внутренних потребностей
А. Миллер в интервью российским СМИ вновь выразил опасения по поводу того, что в случае длительного похолодания Украине будет крайне сложно исполнять свои обязательства по транзиту российского газа в страны ЕС.
|
В тренде
|
Выставки
Персоналии
|
Компании
Всего в каталоге 30436 + добавить
Продукция
Всего позиций 151715 + добавить
Потребности
Нефтепродукты
|
Neftegaz.RU context
Работа
Вакансии
Резюме
|
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ Neftegaz.RU
Режимы транспортировки битуминозной нефти
Санкт-Петербургский горный университет В рамках данной статьи проведен анализ современной теории и практики трубопроводного транспорта битуминозных...
Прогнозирование потерь нефти в разветвленных нефтепроводах
Рассмотрены причины аварийности трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Предложена методика определения аварийных потерь нефти при...
Утилизация нефтесодержащих сточных вод
Большинство известных способов утилизации нефтесодержащих отходов ориентированы на использовании мощного дорогостоящего серийно выпускаемого оборудования,...
|