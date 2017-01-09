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вторник 10 января 01:02
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Новости недели
В Татарстане Газпром открыл 6 новых АГНКС и в планах компании увеличить потребление газомоторного топлива
С. Донской рассказал В. Путину о работе над актуализацией лицензий и о том, сколько запасов углеводородов удалось прирастить недропользователям
И. Сечин пообещал, что в 2017-2018 гг Роснефть создаст новые рабочие места и увеличит поступления в федеральный бюджет РФ
Наука и технологии
Залежи «долины яблонь»
Основные направления поисково-разведочных работ на нефть и газ в сложнопостроенных природных резервуарах худумских и баталпашинских отложений майкопской серии Восточного и Центрального Предкавказья.
Расширение методов контроля качества цементирования
Необходимость качественного цементирования обсадной колонны и сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта доказывается многими исследованиями и промысловым опытом.
Аналитика
Балансирующий фактор
За последние 5 лет Соединенные Штаты значительно нарастили нефтедобычу, главным образом за счет разработки сланцевых месторождений.
Определение скорости звука в затрубном пространстве добывающей скважины
Существует несколько методов определения скорости звука в газе межтрубного пространства скважины. Наиболее точным является метод определения скорости по отражениям от муфт.
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Новость дняБывший прокурор Пермского края А. Белых занял руководящую должность в ЛУКОЙЛ - Пермь
ЛУКОЙЛ продолжает кадровые перестановки - руководящую должность в 1й из своих дочек получил бывший прокурор А. Белых.
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