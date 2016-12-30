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воскресенье 1 января 13:17
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Новости недели
И. Сечин пообещал, что в 2017-2018 гг Роснефть создаст новые рабочие места и увеличит поступления в федеральный бюджет РФ
С. Донской рассказал В. Путину о работе над актуализацией лицензий и о том, сколько запасов углеводородов удалось прирастить недропользователям
В Татарстане Газпром открыл 6 новых АГНКС и в планах компании увеличить потребление газомоторного топлива
Наука и технологии
Расширение методов контроля качества цементирования
Необходимость качественного цементирования обсадной колонны и сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта доказывается многими исследованиями и промысловым опытом.
Алмазные коронки нового поколения
В статье приводятся сравнения теоретических разработок по определению износа, скорости бурения и наработки коронок нового поколения.
Аналитика
Определение скорости звука в затрубном пространстве добывающей скважины
Существует несколько методов определения скорости звука в газе межтрубного пространства скважины. Наиболее точным является метод определения скорости по отражениям от муфт.
Опыт применения правил защиты от падения с высоты для общеотраслевого рынка
Травмы, полученные при падении с высоты в России (свыше 30%) и ряде развитых стран по степени распространённости уступают разве что дорожно-транспортным происшествиям. В свете подобных факторов соблюдение правил безопасности получает приоритетное значение, выступая залогом сохранности здоровья и жизни рабочих.
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Сегодня в новостях
Новость дняВедущие тюменские СМИ назвали Д. Мазурова бизнесменом года
Основатель и президент ГК «Новый Поток» (New Stream Group), председатель совета директоров Антипинского НПЗ Д. Мазуров стал бизнесменом года по версии «Клуба 7», объединяющего представителей ведущих СМИ Тюменской области.
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Большинство известных способов утилизации нефтесодержащих отходов ориентированы на использовании мощного дорогостоящего серийно выпускаемого оборудования,...
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