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четверг 26 января 16:18
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Новости недели
Газпром в 2017 г удвоит инвестиции в газопроводы Турецкий поток и Сила Сибири-1. Финансирование получит и Северный поток-2
Д. Трамп стремительно подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL
Наука и технологии
Технология Дельта LogR для оценки Сорг низкозрелого сланцевого коллектора
Сорг является важнейшим параметром при оценке сланцевого коллектора.
Залежи «долины яблонь»
Основные направления поисково-разведочных работ на нефть и газ в сложнопостроенных природных резервуарах худумских и баталпашинских отложений майкопской серии Восточного и Центрального Предкавказья.
Аналитика
Интервью с гендиректором ООО ПРИВОДЫ АУМА: что компания успела сделать в 2016 г и планах на будущее
Генеральный Директор ООО ПРИВОДЫ АУМА Г. Поносов рассказывает об итогах 2016 г, снижении цен, расширении срока гарантии и амбициозных планах компании на 2017 г
Гайдаровский форум - 2017: правильно ли выбраны приоритеты
Основная тема VIII Гайдаровского форума 2017 г - «Россия и мир: выбор приоритетов».
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Сегодня в новостях
Новость дняГазпром в 2017 г продаст свою долю участия в германской ГТС Gascade
Газпром намерен в ближайшей перспективе продать долю участия в германской сети газопроводов Gascade.
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Режимы транспортировки битуминозной нефти
Санкт-Петербургский горный университет В рамках данной статьи проведен анализ современной теории и практики трубопроводного транспорта битуминозных...
Прогнозирование потерь нефти в разветвленных нефтепроводах
Рассмотрены причины аварийности трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Предложена методика определения аварийных потерь нефти при...
Утилизация нефтесодержащих сточных вод
Большинство известных способов утилизации нефтесодержащих отходов ориентированы на использовании мощного дорогостоящего серийно выпускаемого оборудования,...
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