Газпром экспорт, дочка Газпрома, в 2017-2018 гг планирует поставить в Армению 2-2,2 млрд м 3 /год газа через территорию Грузии.

За последние 5 лет Соединенные Штаты значительно нарастили нефтедобычу, главным образом за счет разработки сланцевых месторождений.

Введено в промышленную эксплуатацию Восточно-Мессояхское месторождение в Ямало-Ненецком АО.

Необходимость качественного це­ментирования обсадной колонны и сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта доказывается многими исследованиями и промыс­ловым опытом.

Основные направления поисково-разведочных работ на нефть и газ в сложнопостроенных природных резервуарах худумских и баталпашинских отложений майкопской серии Восточного и Центрального Предкавказья.

Выставка «НЕФТЬ И ГАЗ» / MIOGE – лучший выставочный бренд отрасли

В Оренбуржье дочка Газпром нефти открыла новое месторождение - Новосамарское

Газпром продолжает ставить рекорды по суточному экспорту газа в Европу по газопроводу Северный поток

Предельная температура фильтруемости. Автоматическое определение ПТФ до -50 С

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Что будут обсуждать министры ОПЕК в Абу-Даби?