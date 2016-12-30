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воскресенье 1 января 13:17

Наука и технологии

Расширение методов контроля качества цементирования

Аппаратура акустической цементометрии Необходимость качественного це­ментирования обсадной колонны и сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта доказывается многими исследованиями и промыс­ловым опытом.

Алмазные коронки нового поколения

В статье приводятся сравнения теоретических разработок по определению износа, скорости бурения и наработки коронок нового поколения.

Аналитика

Определение скорости звука в затрубном пространстве добывающей скважины

Существует несколько методов определения скорости звука в газе межтрубного пространства скважины. Наиболее точным является метод определения скорости по отражениям от муфт.

Опыт применения правил защиты от падения с высоты для общеотраслевого рынка

MSA SafetyТравмы, полученные при падении с высоты в России (свыше 30%) и ряде развитых стран по степени распространённости уступают разве что дорожно-транс­портным происшествиям. В свете подобных факторов соблюдение правил безопасности получает приоритетное значение, выступая залогом сохранности здоровья и жизни рабочих.

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Основатель и президент ГК «Новый Поток» (New Stream Group), председатель совета директоров Антипинского НПЗ Д. Мазуров стал бизнесменом года по версии «Клуба 7», объединяющего представителей ведущих СМИ Тюменской области.

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