|
|
суббота 4 февраля 06:55
|
Новости недели
В. Путин и В. Орбан на совместной пресс-конференции рассказали о нефтегазовых проектах и почему Украина начала военные действия на Донбассе именно сейчас (ВИДЕО)
На Московском НПЗ идет монтаж секции непрерывной регенерации катализатора установки переработки нефти «Евро+»
Наука и технологии
Модуль аварийного срабатывания АУМА для нефтегазовой промышленности
Обеспечение безопасной эксплуатации промышленных установок - основная задача производителя. Модуль аварийного срабатывания АУМА доказал свою полезность на опасных производственных объектах.
К глубоким горизонтам
Нефтегазоносность больших глубин и перспективные направления геологоразведочных работ на нефть и газ в глубокопогруженных горизонтах на территории РФ.
Аналитика
Туркменистан: источник энергии шелкового пути
В 2017 г Туркменистану предстоит подтвердить свой статус на мировой арене сразу двумя крупными событиями международного масштаба.
Российский нефтесервис
Оценка объемов нефтесервисного рынка России и наиболее крупных его сегментов.
|
Сегодня в новостях
Новость дняВ. Путин и А. Лукашенко намерены прийти к консенсусу по нефтегазовым вопросам. Обсудят и пограничный вопрос
Решать накопившиеся и так и не разрешенные вопросы в области нефтегаза Россия и Белоруссия решили на самом высоком уровне.
|
В тренде
|
Выставки
Персоналии
|
Компании
Всего в каталоге 30441 + добавить
Продукция
Всего позиций 151715 + добавить
Потребности
Нефтепродукты
|
Neftegaz.RU context
Работа
Вакансии
Резюме
|
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ Neftegaz.RU
Режимы транспортировки битуминозной нефти
Санкт-Петербургский горный университет В рамках данной статьи проведен анализ современной теории и практики трубопроводного транспорта битуминозных...
Прогнозирование потерь нефти в разветвленных нефтепроводах
Рассмотрены причины аварийности трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Предложена методика определения аварийных потерь нефти при...
Утилизация нефтесодержащих сточных вод
Большинство известных способов утилизации нефтесодержащих отходов ориентированы на использовании мощного дорогостоящего серийно выпускаемого оборудования,...
|