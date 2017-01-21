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воскресенье 22 января 07:16

Наука и технологии

Технология Дельта LogR для оценки Сорг низкозрелого сланцевого коллектора

Сорг является важнейшим параметром при оценке сланцевого коллектора.

Залежи «долины яблонь»

Основные направления поисково-разведочных работ на нефть и газ в сложнопостроенных природных резервуарах худумских и баталпашинских отложений майкопской серии Восточного и Центрального Предкавказья.

Аналитика

Гайдаровский форум - 2017: правильно ли выбраны приоритеты

Основная тема VIII Гайдаровского форума 2017 г - «Россия и мир: выбор приоритетов».

Нефтесервисный декаданс и новые технологии

Введено в промышленную эксплуатацию Восточно-Мессояхское месторождение в Ямало-Ненецком АО.

Сегодня в новостях

Новость дня

Газпром обратился в Европейский суд, чтобы принять участие в слушаниях по доступу к газопроводу OPAL

Газпром не намерен сидеть сложа руки и безмолвно наблюдать за процессом по доступу российской компании к магистральному газопроводу (МГП) OPAL.

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Чем обернется для России вступление Трампа в должность президента?
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Персоналии

Шумилова Ольга Евгеньевна
Генеральный директор ЗАО "Московский Прожекторный завод" ..
Цветков Николай Александрович
Председатель совета директоров банка НИКойл..
Будзуляк Богдан Владимирович
Президент НП СРО ОСГиНК ..
Ставицкий Эдуард
Экс Министр энергетики и угольной промышленности Украины..
Югай Вячеслав Михайлович
Генеральный директор Газпром трансгаз Нижний Новгород»..

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ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ Neftegaz.RU

№11-12 2016

Режимы транспортировки битуминозной нефти

Санкт-Петербургский горный университет   В рамках данной статьи проведен анализ современной теории и практики трубопроводного транспорта битуминозных...

Прогнозирование потерь нефти в разветвленных нефтепроводах

Рассмотрены причины аварийности трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Предложена методика определения аварийных потерь нефти при...

Утилизация нефтесодержащих сточных вод

Большинство известных способов утилизации нефтесодержащих отходов ориентированы на использовании мощного дорогостоящего серийно выпускаемого оборудования,...