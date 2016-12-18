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понедельник 16 января 20:20
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Новости недели
Наука и технологии
Залежи «долины яблонь»
Основные направления поисково-разведочных работ на нефть и газ в сложнопостроенных природных резервуарах худумских и баталпашинских отложений майкопской серии Восточного и Центрального Предкавказья.
Расширение методов контроля качества цементирования
Необходимость качественного цементирования обсадной колонны и сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта доказывается многими исследованиями и промысловым опытом.
Аналитика
Нефтесервисный декаданс и новые технологии
Введено в промышленную эксплуатацию Восточно-Мессояхское месторождение в Ямало-Ненецком АО.
Балансирующий фактор
За последние 5 лет Соединенные Штаты значительно нарастили нефтедобычу, главным образом за счет разработки сланцевых месторождений.
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Сегодня в новостях
Новость дняДесятины больше не будет. Грузия согласилась на денежную оплату за транзит российского газа в Армению
Газпром экспорт, дочка Газпрома, в 2017-2018 гг планирует поставить в Армению 2-2,2 млрд м3/год газа через территорию Грузии.
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