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суббота 4 февраля 06:55

Наука и технологии

Модуль аварийного срабатывания АУМА для нефтегазовой промышленности

auma, logoОбеспечение безопасной эксплуатации промышленных установок - основная задача производителя. Модуль аварийного срабатывания АУМА доказал свою полезность на опасных производственных объектах.

К глубоким горизонтам

Нефтегазоносность больших глубин и перспективные направления геологоразведочных работ на нефть и газ в глубокопогруженных горизонтах на территории РФ.

Аналитика

Туркменистан: источник энергии шелкового пути

ТУРКМЕНИСТАН: ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ ШЕЛКОВОГО ПУТИВ 2017 г Туркменистану предстоит подтвердить свой статус на мировой арене сразу двумя крупными событиями международного масштаба.

Российский нефтесервис

Оценка объемов нефтесервисного рынка России и наиболее крупных его сегментов.

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Новость дня

В. Путин и А. Лукашенко намерены прийти к консенсусу по нефтегазовым вопросам. Обсудят и пограничный вопрос

Решать накопившиеся и так и не разрешенные вопросы в области нефтегаза Россия и Белоруссия решили на самом высоком уровне.

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ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ Neftegaz.RU

№11-12 2016

Режимы транспортировки битуминозной нефти

Санкт-Петербургский горный университет   В рамках данной статьи проведен анализ современной теории и практики трубопроводного транспорта битуминозных...

Прогнозирование потерь нефти в разветвленных нефтепроводах

Рассмотрены причины аварийности трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Предложена методика определения аварийных потерь нефти при...

Утилизация нефтесодержащих сточных вод

Большинство известных способов утилизации нефтесодержащих отходов ориентированы на использовании мощного дорогостоящего серийно выпускаемого оборудования,...